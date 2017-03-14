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|14.03.2017 12:57 Полиция просит помочь в розыске преступника
|Вести-Тула
За совершение преступления (причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека) разыскивается Сысоев Кирилл Александрович, 1989 года рождения, уроженец Тулы, зарегистрированный по адресу: город Тула, улица Клары Цеткин, дом 14, объявленный в федеральный розыск 11 января 2011 года.
На вид: рост 175 сантиметров, крепкого телосложения, волосы короткие рыжие, лицо овальное, нос прямой, губы тонкие. В случае получения информации о местонахождении Сысоева Кирилла Александровича или о лицах, которые могут располагать сведениями о местонахождении указанного лица, просим сообщить в отдел полиции «Советский» УМВД России по городу Туле по телефонам (4872) 32-48-00, 32-48-02, 32-48-63.
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