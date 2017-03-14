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14.03.2017 12:44 Выставка-ярмарка «Тула православная» будет работать с 14 по 20 марта Вести-Тула





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Свою продукцию - книги, аудио- и видеопродукцию, развивающие игры и игрушки - представят более двадцати издательств. В рамках программы, которая будет продолжаться по 20 марта, запланированы конкурсы: детских и взрослых академических хоровых коллективов и вокально-хоровых ансамблей из городов ЦФО, «Православная книга своими руками», художественного слова «В начале было Слово…», встречи с православными писателями из Москвы и Тулы. Торжественное открытие с приветственным словом митрополита Тульского и Ефремовского Алексия намечено на 13 часов.



Сегодня, в день выхода в свет в 1564 году первой русской печатной книги Ивана Фёдорова «Апостол», в России празднуется День православной книги, а в тульском ДК железнодорожников уже в седьмой раз откроется Межрегиональная книжная выставка-ярмарка «Тула православная». На этот раз её тема - «1917-2017: уроки столетия».Свою продукцию - книги, аудио- и видеопродукцию, развивающие игры и игрушки - представят более двадцати издательств. В рамках программы, которая будет продолжаться по 20 марта, запланированы конкурсы: детских и взрослых академических хоровых коллективов и вокально-хоровых ансамблей из городов ЦФО, «Православная книга своими руками», художественного слова «В начале было Слово…», встречи с православными писателями из Москвы и Тулы. Торжественное открытие с приветственным словом митрополита Тульского и Ефремовского Алексия намечено на 13 часов.

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