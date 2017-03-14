Ветхая культура:
Гром грянул
Чудо-коза:
Молоко-мороженое
Отцы и дети:
Отравление метанолом
Победа в Сочи:
Хорёк всё знал


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



14.03.2017 12:44 Выставка-ярмарка «Тула православная» будет работать с 14 по 20 марта
Вести-Тула

Выставка-ярмарка «Тула православная» будет работать с 14 по 20 марта

| фото |
Сегодня, в день выхода в свет в 1564 году первой русской печатной книги Ивана Фёдорова «Апостол», в России празднуется День православной книги, а в тульском ДК железнодорожников уже в седьмой раз откроется Межрегиональная книжная выставка-ярмарка «Тула православная». На этот раз её тема - «1917-2017: уроки столетия».

Свою продукцию - книги, аудио- и видеопродукцию, развивающие игры и игрушки - представят более двадцати издательств. В рамках программы, которая будет продолжаться по 20 марта, запланированы конкурсы: детских и взрослых академических хоровых коллективов и вокально-хоровых ансамблей из городов ЦФО, «Православная книга своими руками», художественного слова «В начале было Слово…», встречи с православными писателями из Москвы и Тулы. Торжественное открытие с приветственным словом митрополита Тульского и Ефремовского Алексия намечено на 13 часов.
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Соседи
Я - мама!
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.