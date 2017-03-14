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НОВОСТИ | Общество



14.03.2017 11:48 Наталия Овсиенко научит туляков смотреть на мир с любовью
Вести-Тула

Наталия Овсиенко научит туляков смотреть на мир с любовью

| фото |
«Смотрю на мир с любовью» - в Тульском выставочном зале открылась персональная выставка члена Союза художников России Наталии Овсиенко. В экспозиции - более 100 работ, написанных художницей преимущественно в последние годы.

Это выразительные пейзажи, на которых запечатлены красивые уголки нашей страны, увиденные автором во время посещения древних русских городов, монастырей, и её впечатления от путешествий по миру, в том числе в Индию, Китай.

В творчестве Наталии Овсиенко важное место занимает натюрморт. В этом жанре она постоянно экспериментирует. «Художники часть обращаются к натюрморту, потому что над ним можно работать в любое время дня и ночи, при любых погодных условиях. В моих натюрмортах выступают моделями куклы в народных костюмах, которые я собираю, делаю и очень люблю»», - рассказала Наталия Овсиенко.
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