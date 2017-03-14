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14.03.2017 11:31 В госархиве Тульской области кипит работа над электронным каталогом Вести-Тула





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На данный момент в систему внесено почти 250 тысяч дел, отсканированы почти три миллиона документов. В 2017 году планируется добавить в систему ещё полмиллиона дел, а в 2018 - внедрить электронную систему и в муниципальные архивы региона.



Электронный каталог появится и в государственном архиве Тульской области. А это значит, что для поиска информации теперь не нужно будет личное присутствие и долгое ожидание. Абсолютно все сведения, находящиеся в региональном госархиве, переводят в электронную форму. Поиск информации можно осуществлять по именному и географическому указателям, фондам, описям, делам.На данный момент в систему внесено почти 250 тысяч дел, отсканированы почти три миллиона документов. В 2017 году планируется добавить в систему ещё полмиллиона дел, а в 2018 - внедрить электронную систему и в муниципальные архивы региона.

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