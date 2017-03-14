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НОВОСТИ | Общество



14.03.2017 11:18 Новый спорткомплекс «Кировец» планируют построить к декабрю 2017 года
Вести-Тула

Новый спорткомплекс «Кировец» планируют построить к декабрю 2017 года

| фото |
В Туле начали сносить здание стадиона «Кировец». Изначально застройщик - группа компаний «Новый город», которая выкупила землю стадиона под жилые дома, планировала реконструировать старое здание. Его даже обшили красивыми панелями. Однако балки обрушились, по стенам пошли трещины.

13 марта видимую часть снесли. Ещё нужно демонтировать фундамент и вывезти строительный мусор. Специалисты проверят грунты, после чего застройщик начнет возведение нового здания. Параллельно начнутся работы на том каркасе, который был возведён ранее. Как итог - город должен получить спортивный комплекс.

По словам заместителя главы администрации Тулы по строительству и ЖКХ Романа Мурзина, «это полностью инвестиционный проект. Застройщик с пониманием отнёсся к взятым обязательствам. Итоговый результат – наличие спортивного комплекса».

Как сообщил представитель ГК «Новый город» Александр Мамушкин, «есть график строительства, согласно которому запуск комплекса состоится в декабре 2017 года. Пока мы идем даже с небольшим опережением графика».
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