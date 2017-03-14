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14.03.2017 11:04 Бородинский погряз в мусоре Полина Ермолаева





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Даже возле администрации поселка ни картинка, ни запах ничуть не лучше! В ближайшую среду глава обещает собрать людей и рассказать им о том, что выход из этой неприятной истории только один – заключать договор с компанией из соседних Липок. Стоить эти услуги будут дороже, но до конца марта поселок очистится.



Как сообщил и. о. главы администрации МО «Бородинский» Киреевского района Игорь Миронов, «пока у нас введен режим ЧС по вывозу мусора. Сейчас мы оформляем его как вывоз несанкционированных свалок - частично за средства бюджета, частично за те деньги, которая собирает управляющая компания».



Жители уже готовы на все. Им тоже хочется вдыхать полной грудью ароматы ранней весны, а не испарения давно переполненных мусорных баков.



Мусорная проблема и раньше периодически одолевала местное население посёлка Бородинский, а после того, как управляющую компанию, которая вывозила отходы не на легальный полигон, а туда, куда удобнее, буквально поймали за руку и арестовали технику – в Бородинском начали расти помойные горы.Даже возле администрации поселка ни картинка, ни запах ничуть не лучше! В ближайшую среду глава обещает собрать людей и рассказать им о том, что выход из этой неприятной истории только один – заключать договор с компанией из соседних Липок. Стоить эти услуги будут дороже, но до конца марта поселок очистится.Как сообщил и. о. главы администрации МО «Бородинский» Киреевского района Игорь Миронов, «пока у нас введен режим ЧС по вывозу мусора. Сейчас мы оформляем его как вывоз несанкционированных свалок - частично за средства бюджета, частично за те деньги, которая собирает управляющая компания».Жители уже готовы на все. Им тоже хочется вдыхать полной грудью ароматы ранней весны, а не испарения давно переполненных мусорных баков.





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