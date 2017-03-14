Неизбежное:
Капремонт дорожает
Матвей:
Путь к жизни
Ветхая культура:
Гром грянул
Чудо-коза:
Молоко-мороженое


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



14.03.2017 11:04 Бородинский погряз в мусоре
Полина Ермолаева

Бородинский погряз в мусоре

| фото |
Мусорная проблема и раньше периодически одолевала местное население посёлка Бородинский, а после того, как управляющую компанию, которая вывозила отходы не на легальный полигон, а туда, куда удобнее, буквально поймали за руку и арестовали технику – в Бородинском начали расти помойные горы.

Даже возле администрации поселка ни картинка, ни запах ничуть не лучше! В ближайшую среду глава обещает собрать людей и рассказать им о том, что выход из этой неприятной истории только один – заключать договор с компанией из соседних Липок. Стоить эти услуги будут дороже, но до конца марта поселок очистится.

Как сообщил и. о. главы администрации МО «Бородинский» Киреевского района Игорь Миронов, «пока у нас введен режим ЧС по вывозу мусора. Сейчас мы оформляем его как вывоз несанкционированных свалок - частично за средства бюджета, частично за те деньги, которая собирает управляющая компания».

Жители уже готовы на все. Им тоже хочется вдыхать полной грудью ароматы ранней весны, а не испарения давно переполненных мусорных баков.













АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Соседи
Я - мама!
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.