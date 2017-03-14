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14.03.2017 10:55 Активисты ТОС «Площадка» поделились с городскими властями проблемами и заботами Анастасия Октябрьская





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«Мы закупаем многолетние растения, от однолетних фактически уходим. Впереди у нас субботники, постановление о них готово. Хотелось бы от вас помощи и поддержки по выводу людей во дворы», - сказал глава администрации Тулы Евгений Авилов.



Инициативное самоуправление действительно играет на результат. В диалоге жителей с районной властью проблемы решаются быстрее. Микрорайоном Площадка вот уже 15 лет «командует» Галина Концевая. Совместными усилиями с жителями здесь приведены в порядок дворы, детские площадки. Следующая цель – совсем уже не местного, пролетарского масштаба. «Хочу подсветку сделать для чернобыльского памятника, а то вечером совершенно ничего не видно», – рассказала председатель ТОС «Площадка».



Прямо в ходе встречи Евгений Авилов, по сути, решил эту проблему. Поручение, данное главой администрации «Тулгорсвету», обещают выполнить в ближайшей перспективе.



Пролетарский округ самый большой в Туле, а, значит, и проблем здесь немало. О них и предстоящих весенних хлопотах говорили накануне на встрече главы администрации Тулы с представителями территориального общественного самоуправления.«Мы закупаем многолетние растения, от однолетних фактически уходим. Впереди у нас субботники, постановление о них готово. Хотелось бы от вас помощи и поддержки по выводу людей во дворы», - сказал глава администрации Тулы Евгений Авилов.Инициативное самоуправление действительно играет на результат. В диалоге жителей с районной властью проблемы решаются быстрее. Микрорайоном Площадка вот уже 15 лет «командует» Галина Концевая. Совместными усилиями с жителями здесь приведены в порядок дворы, детские площадки. Следующая цель – совсем уже не местного, пролетарского масштаба. «Хочу подсветку сделать для чернобыльского памятника, а то вечером совершенно ничего не видно», – рассказала председатель ТОС «Площадка».Прямо в ходе встречи Евгений Авилов, по сути, решил эту проблему. Поручение, данное главой администрации «Тулгорсвету», обещают выполнить в ближайшей перспективе.





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