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14.03.2017 10:15 Научились ли в посёлке Плеханово жить по закону? Виталий Моторин





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В педагогических кругах это учебное заведение известно тем, что для обучения детей из табора здесь разработали свою русско-цыганскую азбуку. Азбуку уже для взрослого населения табора разработали в администрации: в этих памятках информация о том, как подключиться и оплатить газ и электричество, подать документы на землю.



Как сообщил начальник главного управления администрации Тулы по Зареченскому административному округу Максим Щербаков, «уже десятки участков выдаются в аренду, у людей появляется возможность строить на законных основаниях. Год назад ресурсы не оплачивались, осенью прошлого года все домовладения, которые имели документы, заключили договоры с ресурсоснабжающими организациями».



Впервые разработал генеральный план поселка. Фельдшерский пункт, детские и спортивные площадки, дороги, освещение - всё это появится в Плеханове уже в ближайшие два года. Причем, перемены в равной степени коснутся как табора, так и остальной части поселка. Уже проложена новая водопроводная ветка. В школе установили видеонаблюдение, закупили новые доски и парты. Дети учатся читать и писать, взрослые - жить и работать по закону.



Против образования в этом таборе никогда не протестовали - большинство грамотные, теперь же, когда взят курс на новую жизнь, оно и вовсе в большом почете. «Дисциплина хорошая, учатся нормально. Родители приводят детей, забирают, спрашивают, как они учатся, ходят на родительские собрания», - рассказала и. о. директора Плехановской школы Юлия Борзова.



Измениться за год до неузнаваемости плехановский табор и его жители, конечно, не успели, еще много над чем нужно поработать. Впрочем, в сравнении с тем, как здесь было принято жить раньше, то, чего удалось добиться сейчас, уже немало.



Снос незаконных построек, отключение от газа и бесконечные рейды - то, что интересовало журналистов в Плеханове в прошлом году. А вот сюда пресса так тогда и не добралась - Плехановская начальная школа находится в самом центре табора, здесь учатся около 150 детей.В педагогических кругах это учебное заведение известно тем, что для обучения детей из табора здесь разработали свою русско-цыганскую азбуку. Азбуку уже для взрослого населения табора разработали в администрации: в этих памятках информация о том, как подключиться и оплатить газ и электричество, подать документы на землю.Как сообщил начальник главного управления администрации Тулы по Зареченскому административному округу Максим Щербаков, «уже десятки участков выдаются в аренду, у людей появляется возможность строить на законных основаниях. Год назад ресурсы не оплачивались, осенью прошлого года все домовладения, которые имели документы, заключили договоры с ресурсоснабжающими организациями».Впервые разработал генеральный план поселка. Фельдшерский пункт, детские и спортивные площадки, дороги, освещение - всё это появится в Плеханове уже в ближайшие два года. Причем, перемены в равной степени коснутся как табора, так и остальной части поселка. Уже проложена новая водопроводная ветка. В школе установили видеонаблюдение, закупили новые доски и парты. Дети учатся читать и писать, взрослые - жить и работать по закону.Против образования в этом таборе никогда не протестовали - большинство грамотные, теперь же, когда взят курс на новую жизнь, оно и вовсе в большом почете. «Дисциплина хорошая, учатся нормально. Родители приводят детей, забирают, спрашивают, как они учатся, ходят на родительские собрания», - рассказала и. о. директора Плехановской школы Юлия Борзова.Измениться за год до неузнаваемости плехановский табор и его жители, конечно, не успели, еще много над чем нужно поработать. Впрочем, в сравнении с тем, как здесь было принято жить раньше, то, чего удалось добиться сейчас, уже немало.





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