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13.03.2017 18:01 Буйному пациенту тульской скорой грозит уголовная ответственность
Вести-Тула

Буйному пациенту тульской скорой грозит уголовная ответственность

| фото |
Парню, напавшему на фельдшера в Туле, грозит уголовная ответственность. Потасовка между пациентом и медработником произошла 8 марта 2017 года. В скорую помощь поступило сообщение о том, что на пешеходном переходе на проспекте Ленина лежит молодой мужчина. Как выяснилось позже, он был в состоянии алкогольного опьянения.

Прибывшие на место медики попытались оказать парню помощь, но тот в ответ нанес удар рукой в лицо женщине-фельдшеру. Однако молодого человека все же увезли на машине скорой и провели медицинский осмотр. Как сообщила старший помощник руководителя СУСК России по Тульской области Татьяна Грызлова, «противоправные действия были пресечены прибывшими на место происшествия сотрудниками правоохранительных органов. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. После будет дана юридическая оценка действиям молодого человека».

Это уже третье подобное происшествие в Тульской области в этом году. Нападения были совершены на сотрудников скорой помощи в Веневе и Ясногорске. В настоящее время в отношении буйных пациентов ведутся уголовные дела.














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