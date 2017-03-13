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13.03.2017 17:27 Археологи считают, что на Куликовом поле была ещё одна битва Вести-Тула





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2016 год можно назвать переломным в исследовании поля ратной славы. Археологи использовали новые технические возможности, которые дали свои результаты, найдены интереснейшие артефакты, которые помогут приоткрыть завесу тайны, развеять многие сомнения и мифы в отношении того, что битва происходила не на этом месте. А ещё находки уже дают повод для предположений о некой более поздней битве.



Как рассказал заведующий Тульской археологической экспедицией при Государственном музее-заповеднике «Куликово поле» Алексей Воронцов, «на глубине 50 сантиметров была найдена монета Менгли Гирая I, которая говорит о нашем предположении, что на этом месте была еще одна битва, но уже в 16 веке. Монета отчеканена на 100 лет позже Куликовской битвы».



В 2017 году как только позволят погодные условия - сойдет снег, ученые продолжат изучать поле битвы с помощью современной техники. Ученые надеются, что беспилотники помогут определить могильники - комплексы погребений.



По словам директора музея-заповедника Владимира Гриценко, «в качестве исторического полигона отработки методики поиска возможных могильников будут использоваться ранее известные древнерусские могильники здесь же на Куликовом поле. Найти иголку в стоге сена проще, чем найти бескурганные захоронения Куликовской битвы».



Многие и многие годы его изучают, но чем больше сведений, тем больше и загадок. Куликово поле в зоне пристального внимания ученых. Сегодня археологи из Тулы, а также из Москвы - из Государственного исторического музея, Института географии, Российской академии наук - собрались в музее «Тульские древности», чтобы поделиться своими научными изысканиями.2016 год можно назвать переломным в исследовании поля ратной славы. Археологи использовали новые технические возможности, которые дали свои результаты, найдены интереснейшие артефакты, которые помогут приоткрыть завесу тайны, развеять многие сомнения и мифы в отношении того, что битва происходила не на этом месте. А ещё находки уже дают повод для предположений о некой более поздней битве.Как рассказал заведующий Тульской археологической экспедицией при Государственном музее-заповеднике «Куликово поле» Алексей Воронцов, «на глубине 50 сантиметров была найдена монета Менгли Гирая I, которая говорит о нашем предположении, что на этом месте была еще одна битва, но уже в 16 веке. Монета отчеканена на 100 лет позже Куликовской битвы».В 2017 году как только позволят погодные условия - сойдет снег, ученые продолжат изучать поле битвы с помощью современной техники. Ученые надеются, что беспилотники помогут определить могильники - комплексы погребений.По словам директора музея-заповедника Владимира Гриценко, «в качестве исторического полигона отработки методики поиска возможных могильников будут использоваться ранее известные древнерусские могильники здесь же на Куликовом поле. Найти иголку в стоге сена проще, чем найти бескурганные захоронения Куликовской битвы».







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