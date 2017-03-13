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|13.03.2017 16:41 Тульская область представила экспозицию на выставке в Париже
|Вести-Тула
Покорит ли Тула Париж, узнаем совсем скоро. Сегодня во французской столице в Российском духовно-культурном православном центре открывается выставка народных художественных промыслов «Российский сувенир», организованная министерством культуры.
Среди участников – Тульская область и еще восемь регионов страны. Экспозиция включает в себя уникальные экспонаты, в том числе традиционные костюмы, головные уборы, национальные музыкальные инструменты, игрушки и предметы быта.
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