Отцы и дети:
Отравление метанолом
Тульский роддом:
Опасные процедуры
Зарплата чиновников:
Все лучшее - детям
Неизбежное:
Капремонт дорожает


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



13.03.2017 16:11 Десять дней потрясут Тулу
Вести-Тула

После истечения этого срока начнутся проверки с участием общественности

| фото |
Упа раздалась всего на 40 сантиметров, что считается незначительным подъемом воды. Об этом сообщили сегодня на оперативном совещании в городской администрации. Однако работа оперативных служб не прекращается. Минусовая погода ночью и плюсовая днём позволяет всё держать на контроле.

Ещё сегодня беспокоит санитарное состояние города после зимы. Только с несанкционированных свалок было вывезено свыше 2000 кубометров отходов жизнедеятельности горожан. Глава администрации дал десять дней, чтобы в первую очередь привести в порядок территории социальных учреждений. «Наведение порядка на улично-дорожной сети – то, чем занимается «Спецавтохозяйство» совместно с районами. После десяти дней проведем контрольные мероприятия с участием общественности», - сказал глава администрации Евгений Авилов.

Также стало известно, что с 3 по 30 апреля будет введено ограничение движения грузового транспорта по тульским автомобильным дорогам. Транспортные средства, превышающие нагрузку в четыре тонны, должны будут получить от уполномоченных органов специальные разрешения, но при условии не нанесения вреда дорожному покрытию, и заплатить госпошлину 1600 рублей.
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Соседи
Я - мама!
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.