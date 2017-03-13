НОВОСТИ | Общество







13.03.2017 16:11 Десять дней потрясут Тулу Вести-Тула





| фото |



Ещё сегодня беспокоит санитарное состояние города после зимы. Только с несанкционированных свалок было вывезено свыше 2000 кубометров отходов жизнедеятельности горожан. Глава администрации дал десять дней, чтобы в первую очередь привести в порядок территории социальных учреждений. «Наведение порядка на улично-дорожной сети – то, чем занимается «Спецавтохозяйство» совместно с районами. После десяти дней проведем контрольные мероприятия с участием общественности», - сказал глава администрации Евгений Авилов.



Также стало известно, что с 3 по 30 апреля будет введено ограничение движения грузового транспорта по тульским автомобильным дорогам. Транспортные средства, превышающие нагрузку в четыре тонны, должны будут получить от уполномоченных органов специальные разрешения, но при условии не нанесения вреда дорожному покрытию, и заплатить госпошлину 1600 рублей.



Упа раздалась всего на 40 сантиметров, что считается незначительным подъемом воды. Об этом сообщили сегодня на оперативном совещании в городской администрации. Однако работа оперативных служб не прекращается. Минусовая погода ночью и плюсовая днём позволяет всё держать на контроле.Ещё сегодня беспокоит санитарное состояние города после зимы. Только с несанкционированных свалок было вывезено свыше 2000 кубометров отходов жизнедеятельности горожан. Глава администрации дал десять дней, чтобы в первую очередь привести в порядок территории социальных учреждений. «Наведение порядка на улично-дорожной сети – то, чем занимается «Спецавтохозяйство» совместно с районами. После десяти дней проведем контрольные мероприятия с участием общественности», - сказал глава администрации Евгений Авилов.Также стало известно, что с 3 по 30 апреля будет введено ограничение движения грузового транспорта по тульским автомобильным дорогам. Транспортные средства, превышающие нагрузку в четыре тонны, должны будут получить от уполномоченных органов специальные разрешения, но при условии не нанесения вреда дорожному покрытию, и заплатить госпошлину 1600 рублей.







Читать @gtrktula

















