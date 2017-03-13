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13.03.2017 18:15 «Ростелеком» начал оказание интеграторских услуг в рамках проекта по внедрению SAP для ФК «Зенит» Вести-Тула





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«Ростелеком» предоставит облачное решение, а также установит в собственном ЦОД программно-аппаратный комплекс, специализированный под внедрение ПО SAP. Для этого компания в настоящий момент осуществляет закупку оборудования, проводит подготовительные работы и тесты по организации инфраструктуры ИТ-ландшафта в соответствии с техническим заданием и рекомендациями SAP.



По итогам реализации проекта «Ростелеком» будет оказывать услуги технической поддержки созданной ИТ-инфраструктуры: комплексный мониторинг и администрирование всей инфраструктуры в режиме 24х7, полный цикл сопровождения операционных систем, техническую поддержку оборудования и системного ПО, предоставит линию поддержки.



«Наше сотрудничество с компанией «Ростелеком» началось с 2015 года и создает только положительную динамику в развитии футбольного клуба. «Зенит» всегда стремится соответствовать всем вызовам современной спортивной индустрии, где постоянно растут стандарты на проведение домашних матчей, обработку баз данных, внутреннюю коммуникацию, информационную безопасность и многое другое. Наш партнер, компания «Ростелеком, предлагает решения, которые создают все необходимые условия для стабильного и эффективного развития нашего бренда», - отметил Коммерческий директор футбольного клуба «Зенит» Дмитрий Манкин.



«Портфель сервисов «Ростелекома» для корпоративных клиентов в последнее время значительно трансформировался и расширился: теперь наша компания предоставляет не только традиционные услуги, например, аренду каналов – у нас целый спектр современных облачных сервисов. Именно облака сегодня являются одними из самых востребованных услуг у наших заказчиков. Мы очень рады, что теперь и футбольный клуб «Зенит» является нашим «облачным» клиентом», - заявил вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Ростелеком» Валерий Ермаков.



«В этом проекте мы выступаем в партнерстве с компанией SAP, которая внедряет для «Зенита» систему эффективной работы с болельщиками. Она позволит вести историю взаимоотношений со всеми целевыми аудиториями клуба, а болельщики смогут получать индивидуальные предложения, скидки на приобретение билетов и многое другое. Это уникальный ИТ-проект для спортивной индустрии нашей страны», - подчеркнул он.



«Технологии SAP позволяют спортивным клубам не только эффективно взаимодействовать с болельщиками, но и прогнозировать продажи билетов на матчи, планировать индивидуальные тренировки, разрабатывать эффективную тактику игры и т.д. Так, сборной Германии по футболу удалось сократить среднее время нахождения мяча у игрока с 3,4 секунд до 1,1 секунды на Чемпионате Мира в Бразилии с помощью решения SAP», - отметил Илья Юрьев, заместитель генерального директора SAP СНГ.



«Ростелеком» заключил контракт с ФК «Зенит» на оказание интеграторских услуг в рамках проекта по внедрению в футбольном клубе решения SAP для создания новой системы работы с болельщиками. Стоимость контракта составила 44,5 млн рублей сроком на 3 года.«Ростелеком» предоставит облачное решение, а также установит в собственном ЦОД программно-аппаратный комплекс, специализированный под внедрение ПО SAP. Для этого компания в настоящий момент осуществляет закупку оборудования, проводит подготовительные работы и тесты по организации инфраструктуры ИТ-ландшафта в соответствии с техническим заданием и рекомендациями SAP.По итогам реализации проекта «Ростелеком» будет оказывать услуги технической поддержки созданной ИТ-инфраструктуры: комплексный мониторинг и администрирование всей инфраструктуры в режиме 24х7, полный цикл сопровождения операционных систем, техническую поддержку оборудования и системного ПО, предоставит линию поддержки.«Наше сотрудничество с компанией «Ростелеком» началось с 2015 года и создает только положительную динамику в развитии футбольного клуба. «Зенит» всегда стремится соответствовать всем вызовам современной спортивной индустрии, где постоянно растут стандарты на проведение домашних матчей, обработку баз данных, внутреннюю коммуникацию, информационную безопасность и многое другое. Наш партнер, компания «Ростелеком, предлагает решения, которые создают все необходимые условия для стабильного и эффективного развития нашего бренда», - отметил Коммерческий директор футбольного клуба «Зенит» Дмитрий Манкин.«Портфель сервисов «Ростелекома» для корпоративных клиентов в последнее время значительно трансформировался и расширился: теперь наша компания предоставляет не только традиционные услуги, например, аренду каналов – у нас целый спектр современных облачных сервисов. Именно облака сегодня являются одними из самых востребованных услуг у наших заказчиков. Мы очень рады, что теперь и футбольный клуб «Зенит» является нашим «облачным» клиентом», - заявил вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Ростелеком» Валерий Ермаков.«В этом проекте мы выступаем в партнерстве с компанией SAP, которая внедряет для «Зенита» систему эффективной работы с болельщиками. Она позволит вести историю взаимоотношений со всеми целевыми аудиториями клуба, а болельщики смогут получать индивидуальные предложения, скидки на приобретение билетов и многое другое. Это уникальный ИТ-проект для спортивной индустрии нашей страны», - подчеркнул он.«Технологии SAP позволяют спортивным клубам не только эффективно взаимодействовать с болельщиками, но и прогнозировать продажи билетов на матчи, планировать индивидуальные тренировки, разрабатывать эффективную тактику игры и т.д. Так, сборной Германии по футболу удалось сократить среднее время нахождения мяча у игрока с 3,4 секунд до 1,1 секунды на Чемпионате Мира в Бразилии с помощью решения SAP», - отметил Илья Юрьев, заместитель генерального директора SAP СНГ.

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