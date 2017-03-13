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13.03.2017 12:59 Тулякам покажут атрибуты светской жизни XIX века Вести-Тула





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Здесь открылась выставка «Время на ладони», организованная при участии коллекционеров. На ней можно увидеть даже самый первый прототип «Космополитена» - дамскую книгу 1869 года с рецептами, советами и последними модными тенденциями. Помимо знакомства с историями старинных предметов эпохи ампира и модерна, посетителям обещают настоящий бал с чаепитием.



«Мы используем эти вещи по прямому назначению, - рассказала руководитель клуба «Хрустальный замок», организатор выставки «Время на ладони» Яна Ведмедь. – Взяли старинную вещь и дали ей вторую жизнь. Покажем интересный танец начала XIX века – немецкий лендлер, это предвестник вальса. Покажем и танец начала ХХ века – гавот, придуманный балериной Павловой».



Парасоль, он же миниатюрный кружевной зонтик от солнца для поездок в открытом экипаже, родом из XIX века. Точно такой же имеется в экспозиции Нью-Йоркского музея «Метрополь». Крючки для перчаток и интересное устройство, которое на английском звучит как «скёрт лифтэр», позволяющее даме приподнять шлейф платья. Все эти атрибуты светской жизни приобретены на аукционах, бережно восстановлены и выставлены на всеобщее обозрение в экспозиции Тульского краеведческого музея.Здесь открылась выставка «Время на ладони», организованная при участии коллекционеров. На ней можно увидеть даже самый первый прототип «Космополитена» - дамскую книгу 1869 года с рецептами, советами и последними модными тенденциями. Помимо знакомства с историями старинных предметов эпохи ампира и модерна, посетителям обещают настоящий бал с чаепитием.«Мы используем эти вещи по прямому назначению, - рассказала руководитель клуба «Хрустальный замок», организатор выставки «Время на ладони» Яна Ведмедь. – Взяли старинную вещь и дали ей вторую жизнь. Покажем интересный танец начала XIX века – немецкий лендлер, это предвестник вальса. Покажем и танец начала ХХ века – гавот, придуманный балериной Павловой».







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