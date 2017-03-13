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13.03.2017 12:44 Заявление в Росреестр проще подать в электронном виде Вести-Тула





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Правда, сначала необходимо получить электронную цифровую подпись в любом удостоверяющем центре. На сайте Росреестра они перечислены. По словам заместителя начальника Управления Росреестра по Тульской области Олеси Тереховой, «преимущества очевидны: возможность подать документы круглосуточно в любом удобном для заявителя месте; размер госпошлины для подачи в электронном виде сокращен на 30%; срок государственной регистрации сокращен до двух-трех рабочих дней в случае отсутствия причин для приостановления государственной регистрации».



Росреестр напоминает: приём документов на государственную регистрацию осуществляется в электронном виде через обновленный сервис портала ведомства. Теперь граждане и юридические лица могут не посещать лично офисы управления, а подать в электронном виде заявление и необходимые документы для регистрации.Правда, сначала необходимо получить электронную цифровую подпись в любом удостоверяющем центре. На сайте Росреестра они перечислены. По словам заместителя начальника Управления Росреестра по Тульской области Олеси Тереховой, «преимущества очевидны: возможность подать документы круглосуточно в любом удобном для заявителя месте; размер госпошлины для подачи в электронном виде сокращен на 30%; срок государственной регистрации сокращен до двух-трех рабочих дней в случае отсутствия причин для приостановления государственной регистрации».







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