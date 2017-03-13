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13.03.2017 11:50 Фотограф Игорь Щербаков собрал на выставке снимки целебных растений Вести-Тула





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По словам Игоря Щербакова, каждое растение в определенный вегетационный период выглядит по-своему интересно. Пусть оно не входит в красные книги, но от того подорожник, ромашка и мята не менее красивы.



«Моя преКрасная книга» - называется выставка тульского фотографа Игоря Щербакова, открывшаяся в городской библиотеке имени Л. Н. Толстого. На ней представлены фотографии целебных растений нашего края. Автор - лауреат российских и международных фотографических выставок, конкурсов. Его работы вошли в различные книги и энциклопедии.По словам Игоря Щербакова, каждое растение в определенный вегетационный период выглядит по-своему интересно. Пусть оно не входит в красные книги, но от того подорожник, ромашка и мята не менее красивы.

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