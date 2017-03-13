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13.03.2017 11:25 В «дачную амнистию» внесены изменения Вести-Тула





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Введено понятие «единая учетная регистрационная процедура». Это значит, что кадастровый учет о регистрации прав осуществляется одновременно. Нет необходимости приходить дважды в Росреестр, достаточно подать документы в государственном кадастровом учете регистрации прав.



Как рассказал исполняющий обязанности начальника отдела государственной регистрации недвижимости Константин Ермолов, «изменения касаются садовых, дачных домов и других объектов, на которые не требуется разрешение на строительство. Теперь для их регистрации необходимо обратиться к кадастровому инженеру для составления технического плана. План будет составляться на основании декларации, предоставленной собственником земельного участка».



«Дачная амнистия» продлена до 1 марта 2018 года, но в закон внесены некоторые изменения, сообщили в Росреестре. Новые правила оформления дачных строений должны защитить собственников от споров с соседями, сам же процесс оформления не усложнится.Введено понятие «единая учетная регистрационная процедура». Это значит, что кадастровый учет о регистрации прав осуществляется одновременно. Нет необходимости приходить дважды в Росреестр, достаточно подать документы в государственном кадастровом учете регистрации прав.Как рассказал исполняющий обязанности начальника отдела государственной регистрации недвижимости Константин Ермолов, «изменения касаются садовых, дачных домов и других объектов, на которые не требуется разрешение на строительство. Теперь для их регистрации необходимо обратиться к кадастровому инженеру для составления технического плана. План будет составляться на основании декларации, предоставленной собственником земельного участка».







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