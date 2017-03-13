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13.03.2017 10:58 Родители тульских старшеклассников раскошеливаются на репетиторов и курсы Татьяна Смирнова





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Студент 1 курса ТГПУ имени Л. Н. Толстого Андрей Рузинский рассказал, что «занимался дополнительно с репетиторами, решал задачи повышенной сложности, ведь чем больше балл по ЕГЭ, тем выше шанс поступить в университет».



Помимо репетиторов в каждом уважающем себя вузе открыты подготовительные курсы. Здесь с будущими студентами работают уже их потенциальные наставники. Студентка 1-го курса ТГПУ имени Л. Н. Толстого Наталья Рогачкова говорит, что «ходила на подготовительные курсы в университет раз в неделю, прониклась. Считаю, что дополнительно посещать занятия стоит, так как они расширяют уровень знаний».



Школьной подготовки достаточно для успешной сдачи ЕГЭ. Таково мнение заведующего кафедрой Тульского педуниверситета и одновременно председателя региональной предметной комиссии ЕГЭ по иностранному языку. Другое дело - подготовка самого школьника. Зачастую без дополнительных занятий не обойтись. По словам председателя региональной предметной комиссии ЕГЭ по английскому языку Владимира Андреева, «сейчас есть тенденция к увеличению. Иностранные языки всегда были популярны. Есть стабильный интерес к обучению на курсах. Может, это отражает уровень подготовки в школах. Например, к нам приезжают больше из районов, меньше - из Тулы».



Посещать дополнительные занятия или нет, каждый решает для себя. Не последнюю роль в этом играет и стоимость обучения. В Туле репетитор в зависимости от предмета и квалификации самого педагога обойдется от 500 рублей за час. Подготовительные курсы вузов дешевле. К примеру, в педуниверситете двухчасовое занятие в выходной стоит 450 рублей, в ТулГУ в зависимости от факультета - от 400 рублей за три часа.



В общем, выбор широк, чего не скажешь о возможностях. Сегодняшние школьники вполне могут позаботиться о сохранности кошелька родителей, внимая объяснениям своих учителей, старающихся добросовестно подготовить их к ЕГЭ.



Сейчас Андрей уже полноценно влился в студенческую жизнь с ее правилами и распорядком. Но прежде чем стать студентом первого курса факультета математики и физики, пришлось серьезно потрудиться.Студент 1 курса ТГПУ имени Л. Н. Толстого Андрей Рузинский рассказал, что «занимался дополнительно с репетиторами, решал задачи повышенной сложности, ведь чем больше балл по ЕГЭ, тем выше шанс поступить в университет».Помимо репетиторов в каждом уважающем себя вузе открыты подготовительные курсы. Здесь с будущими студентами работают уже их потенциальные наставники. Студентка 1-го курса ТГПУ имени Л. Н. Толстого Наталья Рогачкова говорит, что «ходила на подготовительные курсы в университет раз в неделю, прониклась. Считаю, что дополнительно посещать занятия стоит, так как они расширяют уровень знаний».Школьной подготовки достаточно для успешной сдачи ЕГЭ. Таково мнение заведующего кафедрой Тульского педуниверситета и одновременно председателя региональной предметной комиссии ЕГЭ по иностранному языку. Другое дело - подготовка самого школьника. Зачастую без дополнительных занятий не обойтись. По словам председателя региональной предметной комиссии ЕГЭ по английскому языку Владимира Андреева, «сейчас есть тенденция к увеличению. Иностранные языки всегда были популярны. Есть стабильный интерес к обучению на курсах. Может, это отражает уровень подготовки в школах. Например, к нам приезжают больше из районов, меньше - из Тулы».Посещать дополнительные занятия или нет, каждый решает для себя. Не последнюю роль в этом играет и стоимость обучения. В Туле репетитор в зависимости от предмета и квалификации самого педагога обойдется от 500 рублей за час. Подготовительные курсы вузов дешевле. К примеру, в педуниверситете двухчасовое занятие в выходной стоит 450 рублей, в ТулГУ в зависимости от факультета - от 400 рублей за три часа.В общем, выбор широк, чего не скажешь о возможностях. Сегодняшние школьники вполне могут позаботиться о сохранности кошелька родителей, внимая объяснениям своих учителей, старающихся добросовестно подготовить их к ЕГЭ.





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