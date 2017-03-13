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НОВОСТИ | Общество



13.03.2017 09:00 Медики Узловской больницы считают, что пациенты на них наговаривают
Алина Фурсенко

Медики Узловской больницы считают, что пациенты на них наговаривают

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“Я понимала, что если останусь здесь – мне неминуемая смерть будет”, - рассказывает Анна Наумова. Поняла это она не сразу. В декабре у нее произошла блокировка почек. На скорой 64-летнюю женщину привезли в Узловскую больницу, где врачи пожали плечами и поставили ей капельницу, хотя пенсионерка, будучи сама медиком, пыталась объяснить, что жидкость не выходит из организма, а потому добавить ее – значит усугубить состояние.

Женщине стало хуже – врачи приняли решение отвезти пациентку в Донской, в больницу на Бобрик-горе. По словам Наумовой, “вышла дежурный врач, женщина, и спрашивает, а зачем вы сюда приехали, мы нефрастомы здесь не ставим. В Тулу мы не направляем”.

Ситуация оказалась патовой. На месте помочь нечем, в областной центр направить - не положено. Внук Анны Наумовой сел в машину и настоял – едем в столицу, в больницу, где и работает женщина. Там, вспоминает пенсионерка, оценили состояние как тяжелейшее и сработали оперативно – все-таки коллеге помогали. Однако у большинства пациентов, таких как Марта Макеева, коллег-медиков, как и возможности экстренно отправиться в Москву, нет.

Вспоминать о том, как четыре с лишним часа ждала помощи, Марта Андреевна не любит – давление поднимается снова до 200. В декабре у 79-летней пенсионерки оно сравнялось с напряжением в розетке – 220. Это было в девятом часу утра. Скорая приехала быстро, но вот в больнице помощь скорой не оказалась, сетует женщина: “Медсестра на посту заставила меня писать мой диагноз. Я ничего не вижу, мне очень плохо, а она заставляет писать. Я вслепую написала “гипертоническая болезнь” и она направила в палату. Получается с девяти, в час пришла врач на плановый обход. Капельницу принесли в два, это получается 4 часа”.

В смертельной опасности Марта Андреевна, может, и не была, но давление 220 – тоже не шутки, подтвердит любой медик. О том, что четыре часа пролежала без помощи, пенсионерка рассказала дочери, а та, возмутившись, начала жаловаться сначала главврачу, а после и в другие инстанции. Вот ответ от тульского минздрава: задержка госпитализации подтвердилась, заведующей отделением объявлено замечание, лечащему врачу – выговор. Однако в силах ли такая канцелярская отписка заставить врача вмиг начать относиться к пациентам по-человечески?

Именно дочь Марты Макеевой начала собирать такие вот истории от людей, которые по разным причинам недовольны Узловской больницей, собрала уже более 20 штук - это только те, кто подписался официально и согласился назвать имена. Есть среди них и особо печальные – с летальным исходом: три часа женщина с перитонитом ждала осмотра врача в приемном покое, а когда дождалась, услышала: «Что ж вы так запустили?».

Главврач больницы Николай Русаков, который еще недавно согласился, что инцидент имел место и даже наказал виновных, нам прокомментировал, что шумиха вокруг медучреждения необъективна, и дровишки в костер, возможно, подбрасывает некто, кому это выгодно. По словам Русакова, “мы посмотрели объективность всех этих выступлений и пришли к выводу о том, что они подтасованы, что они необъективны. Мы понимаем трагедию людей, которые переживают смерть своих близких, мы разделяем эту трагедию. Врачи учатся, чтобы по максимуму оказывать помощь, и в этом плане винить их в промедлении, в задержке. Бывают накладки, но они не могут повлечь для человека неприятные результаты”.

Накладки бывают, однако одно дело, когда случаются они потому, что врачей просто не хватает, и совсем другое, когда врачи есть, а вот помощи от них по какой-то причине – нет. Однако, кто виноват в каждом из случаев - стечение обстоятельств или все-таки врачи – решать теперь, вероятно, будет уже суд. Сейчас с документами, которые собрала инициативная группа, работают юристы.
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