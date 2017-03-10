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10.03.2017 18:57 В Тульской области начали готовить собак для подразделений ФСИН всей России Виталий Моторин





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Подготовкой специалистов ФСИН со всей страны в алексинском учебном центре занимаются уже 15 лет. «Отрабатываем боевые приемы, нападение с ножом, пистолетом, рукопашную», - говорит младший инспектор дежурной службы из Курска Данила Болдырев.



Теперь же одним из главных направлений подготовки станет еще и кинологическое. Кроме грозных овчарок среди 48 первых воспитанников – дружелюбные лабрадоры и кокер-спаниели. Их учат поиску наркотиков и взрывчатки. Нюх у этих собак в тысячи раз острее человеческого. Обучение кинологи и их подопечные проходят в паре. С собаками как с детьми, говорят инструкторами. Нужно поощрять тем, что они больше всего любят.



Как рассказал начальник УФСИН России по Тульской области Юрий Краснов, «в 2016 году в одном из субъектов Российской Федерации побег был совершен. Сотрудники задержали бежавшего, но факт имел место. Это тоже серьезный элемент отработки практических навыков в нашей деятельности».



Такие специалисты могут служить, к примеру, в аэропортах и спецподразделениях, но основной профиль – обеспечение безопасности объектов системы исполнения наказания. И по всей стране она отчасти зависит и от специалистов нашего региона.



Из положенных трех месяцев немецкая овчарка Мавр учится лишь полтора – отпускает свою цель он пока неохотно, над этим работают. Но главный навык уже сформирован – как бы активно не сопротивлялись противники, его челюсти сжимаются лишь сильнее. «Знаю на собственных руках и ногах, что это очень грозное оружие. Болевой шок очень сильный, сопротивляться невозможно», - рассказал кинолог Алексей Панин.Подготовкой специалистов ФСИН со всей страны в алексинском учебном центре занимаются уже 15 лет. «Отрабатываем боевые приемы, нападение с ножом, пистолетом, рукопашную», - говорит младший инспектор дежурной службы из Курска Данила Болдырев.Теперь же одним из главных направлений подготовки станет еще и кинологическое. Кроме грозных овчарок среди 48 первых воспитанников – дружелюбные лабрадоры и кокер-спаниели. Их учат поиску наркотиков и взрывчатки. Нюх у этих собак в тысячи раз острее человеческого. Обучение кинологи и их подопечные проходят в паре. С собаками как с детьми, говорят инструкторами. Нужно поощрять тем, что они больше всего любят.Как рассказал начальник УФСИН России по Тульской области Юрий Краснов, «в 2016 году в одном из субъектов Российской Федерации побег был совершен. Сотрудники задержали бежавшего, но факт имел место. Это тоже серьезный элемент отработки практических навыков в нашей деятельности».Такие специалисты могут служить, к примеру, в аэропортах и спецподразделениях, но основной профиль – обеспечение безопасности объектов системы исполнения наказания. И по всей стране она отчасти зависит и от специалистов нашего региона.







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