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10.03.2017 18:34 Роспотребнадзор советует тулякам покупать рыбу в проверенных местах Вести-Тула





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По итогам проверки из оборота изъято 227 партий объемом более 700 килограммов. Что же касается 2017 года, то сотрудниками Роспотребнадзора приостановлена реализация 34 партий рыбной продукции объемом 62 килограмма по причине завышенного содержания глазури на замороженной рыбе и реализации продукции без маркировки.



Как сообщила заместитель начальника отдела надзора за питанием населения Управления Роспотребнадзора по Тульской области Анна Дудкина, «рыбную продукцию недопустимо приобретать в неустановленных для торговли местах. В ЦФО отмечается тенденция роста заболеваемости рядом гельминтозов, например, описторхозом. В данном случае угрозу представляет рыба семейства карповых. Обезвредить рыбу можно только глубокой заморозкой – 28 градусов в течение 32 часов».



Источник высококачественного белка, аминокислот, полинасыщенных жирных кислот – в общем, кладезь витаминов – морская и речная рыба не всегда бывает полезна и безопасна для организма. Качество потребляемой туляками рыбы контролирует Роспотребнадзор. За 2016 год специалистами было проверено 140 объектов производства и оборота рыбной продукции.По итогам проверки из оборота изъято 227 партий объемом более 700 килограммов. Что же касается 2017 года, то сотрудниками Роспотребнадзора приостановлена реализация 34 партий рыбной продукции объемом 62 килограмма по причине завышенного содержания глазури на замороженной рыбе и реализации продукции без маркировки.Как сообщила заместитель начальника отдела надзора за питанием населения Управления Роспотребнадзора по Тульской области Анна Дудкина, «рыбную продукцию недопустимо приобретать в неустановленных для торговли местах. В ЦФО отмечается тенденция роста заболеваемости рядом гельминтозов, например, описторхозом. В данном случае угрозу представляет рыба семейства карповых. Обезвредить рыбу можно только глубокой заморозкой – 28 градусов в течение 32 часов».







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