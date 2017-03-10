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НОВОСТИ | Общество



10.03.2017 18:17 В Туле определили победителей конкурса «Профессионал» среди учителей
Вести-Тула

Дарина Лисицына удивила жюри необычным мастер-классом по астрономии

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В Туле выбрали победителей конкурса «Профессионал – 2017» среди педагогических работников. Всего приняли участие в состязании 65 учителей, из них 21 - вышли в финал. Победителями стали 7 педагогов в разных номинациях. Их них 2 новые: «Сопровождаем процесс образования» и «Искусство учить точным наукам».

В последней номинации абсолютным лидером на всех этапах стала Дарина Лисицына, учитель физики Центра образования №3. Она удивила жюри необычным мастер-классом по астрономии, которая как отдельный предмет не входит в школьную программу, но является частью физики. «Я преподаю физику, этот предмет достаточно сложный, поэтому хотелось показать, как его можно представить в другом контексте, чтобы у детей проявился интерес к предмету», - рассказала Дарина Лисицына.
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