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10.03.2017 17:09 В Туле начались отборочные туры перед «Российской студенческой весной» Вести-Тула





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Список направлений традиционно широк: музыкальное, хореографическое (во всем разнообразии, от народного и фольклорного танцев до хип-хопа, брейк-данса, фристайла), театральное, оригинальный жанр, журналистика, мастерство ведущего. И впервые в мае «Российская студенческая весна» пройдёт в Туле. Как ожидается, на фестиваль приедут около 3000 студентов со всей России.



Тульская область в 2017 году в девятый раз примет участие в крупнейшем творческом фестивале страны «Российская студенческая весна». Сегодня, 15 и 16 марта в молодёжном центре «Родина» пройдут отборочные конкурсы, в которых, как предполагается, выступят более 500 человек.Список направлений традиционно широк: музыкальное, хореографическое (во всем разнообразии, от народного и фольклорного танцев до хип-хопа, брейк-данса, фристайла), театральное, оригинальный жанр, журналистика, мастерство ведущего. И впервые в мае «Российская студенческая весна» пройдёт в Туле. Как ожидается, на фестиваль приедут около 3000 студентов со всей России.

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