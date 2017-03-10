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10.03.2017 16:25 От туляков ждут заявок на благоустройство дворов по федеральной программе Вести-Тула





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Софинансирование со стороны жителей не предусмотрено, а вот их физический труд для благоустройства двора - приветствуется. Цель проекта – сделать дворы многоквартирных домов удобными и красивыми. Можно ходатайствовать о замене асфальтового покрытия, озеленении, ремонте лавочек, также будут рассмотрены вопросы, связанные с обустройством детских игровых площадок.



Как сообщил сопредседатель отделения Общероссийского народного фронта в Тульской области Михаил Глухов, «программа предполагает, что в неё войдут в первую очередь столица региона, моногорода, которых пять. Ещё будут включены Щёкино и Новомосковск. Документы готовились быстро, и реализовывать придётся быстро, поэтому 2017 год знаковый».



Более 200 миллионов рублей из федерального бюджета выделено на благоустройство дворов Тульской области. Поддержка оказана в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Детали его реализации обсудили активисты Общероссийского народного фронта на съезде в Казани. Туляки уже могут подавать заявки на участие в программе.Софинансирование со стороны жителей не предусмотрено, а вот их физический труд для благоустройства двора - приветствуется. Цель проекта – сделать дворы многоквартирных домов удобными и красивыми. Можно ходатайствовать о замене асфальтового покрытия, озеленении, ремонте лавочек, также будут рассмотрены вопросы, связанные с обустройством детских игровых площадок.Как сообщил сопредседатель отделения Общероссийского народного фронта в Тульской области Михаил Глухов, «программа предполагает, что в неё войдут в первую очередь столица региона, моногорода, которых пять. Ещё будут включены Щёкино и Новомосковск. Документы готовились быстро, и реализовывать придётся быстро, поэтому 2017 год знаковый».







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