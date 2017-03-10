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10.03.2017 16:02 Росздравнадзор выяснил причины смерти мальчика в Новомосковске
Вести-Тула

Росздравнадзор выяснил причины смерти мальчика в Новомосковске

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Росздравнадзор выяснил причины, которые могли повлечь за собой смерть десятилетнего мальчика. Трагедия произошла в Новомосковске в январе 2017 года. По мнению специалистов, медики, оказавшие мальчику помощь на дому, недооценили тяжесть состояния ребенка. Он не был госпитализирован, умер от пневмонии. Росздравнадзор провел внеплановую проверку в Новомосковской городской клинической больнице.

Начальник отдела организации контроля в сфере здравоохранения Росздравнадзора по Тульской области Михаил Шатский сообщил, что «в ходе проверки были установлены нарушения порядка оказания педиатрической медицинской помощи, медицинской помощи детям с инфекционными заболеваниями, выразившиеся в неэффективности назначенного лечения. Отсутствие контроля лечения в домашних условиях и недооценка динамики течения заболевания. По результатам проверки главному врачу больницы было выдано предписание об обеспечении соблюдения требований законодательства в сфере охраны здоровья граждан. Материалы проверки были переданы в подследственный отдел по городу Новомосковску».

Как рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Татьяна Грызлова, «следователями назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе по факту качества оказания медицинскими работниками помощи мальчику. По результатам экспертизы будет дана юридическая оценка действиям врачей и решён вопрос о привлечении виновных к уголовной ответственности».
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