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10.03.2017 15:34 Венёвский автоинспектор-взяточник может лишиться свободы на 4 года Вести-Тула





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При рассмотрении уголовного дела установлено, что он дежурил на одном из постов ДПС в Венёвском районе, останавливал автомобили для проверки документов и требовал взятки за то, чтобы закрыть глаза на нарушение правил водителями. Бывший инспектор свою вину не признал, однако суд решил иначе и из зала обвиняемый вышел уже в наручниках. Впрочем, пока приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.



Вернуть придется в 20 раз больше, чем получил, а заодно лишиться свободы на 4 года. Суд признал виновным бывшего инспектора ДПС в получении взяток на сумму не меньше 150 тысяч рублей. Полицейского обвиняли сразу в пяти преступлениях .При рассмотрении уголовного дела установлено, что он дежурил на одном из постов ДПС в Венёвском районе, останавливал автомобили для проверки документов и требовал взятки за то, чтобы закрыть глаза на нарушение правил водителями. Бывший инспектор свою вину не признал, однако суд решил иначе и из зала обвиняемый вышел уже в наручниках. Впрочем, пока приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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