Зарплата чиновников:
Все лучшее - детям
Неизбежное:
Капремонт дорожает
Чудо-коза:
Молоко-мороженое
Ветхая культура:
Гром грянул


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



10.03.2017 13:09 Тарифы ЖКХ в Тульской области повысятся с 1 июля 2017 года
Вести-Тула

Тарифы ЖКХ в Тульской области повысятся с 1 июля 2017 года

| фото |
Новое повышение тарифов ждет нас с 1 июля 2017 года. Об этом стало известно на заседании правительства Тульской области. Председатель профильного комитета Дмитрий Васин доложил, что для населения Тульской области с 1 июля рост тарифов составит 3,4% - на электроэнергию, почти 4% на тепловую энергию, а самое большое повышение на воду и стоки – в среднем — на 7%.

На природный газ цены будут установлены в течение первого полугодия, прогнозируемый рост с 1 июля – на 4%. Ценовая политика в данной сфере формируется на федеральном уровне. Руководитель аппарата правительства Тульской области Галина Якушкина поинтересовалась у Дмитрия Васина, с чем связано снижение количества обращений жителей региона в адрес комитета в последнее время практически в два раза.

По словам Васина, «динамика тарифов на коммунальные услуги в последнее время достаточно умеренная. Это связано с федеральной политикой. В предыдущие периоды тарифы росли на 10-20%. Скромный рост тарифов и влияет на сокращение числа обращений граждан».
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Соседи
Я - мама!
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.