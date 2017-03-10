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10.03.2017 13:09 Тарифы ЖКХ в Тульской области повысятся с 1 июля 2017 года Вести-Тула





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На природный газ цены будут установлены в течение первого полугодия, прогнозируемый рост с 1 июля – на 4%. Ценовая политика в данной сфере формируется на федеральном уровне. Руководитель аппарата правительства Тульской области Галина Якушкина поинтересовалась у Дмитрия Васина, с чем связано снижение количества обращений жителей региона в адрес комитета в последнее время практически в два раза.



По словам Васина, «динамика тарифов на коммунальные услуги в последнее время достаточно умеренная. Это связано с федеральной политикой. В предыдущие периоды тарифы росли на 10-20%. Скромный рост тарифов и влияет на сокращение числа обращений граждан».





Новое повышение тарифов ждет нас с 1 июля 2017 года. Об этом стало известно на заседании правительства Тульской области. Председатель профильного комитета Дмитрий Васин доложил, что для населения Тульской области с 1 июля рост тарифов составит 3,4% - на электроэнергию, почти 4% на тепловую энергию, а самое большое повышение на воду и стоки – в среднем — на 7%.На природный газ цены будут установлены в течение первого полугодия, прогнозируемый рост с 1 июля – на 4%. Ценовая политика в данной сфере формируется на федеральном уровне. Руководитель аппарата правительства Тульской области Галина Якушкина поинтересовалась у Дмитрия Васина, с чем связано снижение количества обращений жителей региона в адрес комитета в последнее время практически в два раза.По словам Васина, «динамика тарифов на коммунальные услуги в последнее время достаточно умеренная. Это связано с федеральной политикой. В предыдущие периоды тарифы росли на 10-20%. Скромный рост тарифов и влияет на сокращение числа обращений граждан».

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