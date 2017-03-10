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10.03.2017 12:56 Тулячка, задушившая своего ребёнка, чуть более года проведёт в колонии Вести-Тула





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Под утро они припарковались на улице Оружейной около продуктового магазина, куда 29-летний мужчина отправился за детским питанием. Остававшаяся в машине обвиняемая заснула и придавила собой ребёнка, перекрыв ему доступ кислорода. Когда женщину обнаружили в автомобиле сотрудники полиции, задержавшие тем временем её сожителя за кражу из магазина детской смеси, малыш уже не подавал признаков жизни.



Лишение свободы на один год и два месяца с отбыванием в колонии-поселении. Такое наказание назначили женщине, убившей своего трёхмесячного ребёнка. Трагедия произошла в ночь с 7 на 8 декабря 2016 года. Женщина с сыном, а также 29-летним сожителем и знакомым, который находился за рулём автомобиля, ездили по городу Туле, при этом женщина и сожитель находились в состоянии опьянения.Под утро они припарковались на улице Оружейной около продуктового магазина, куда 29-летний мужчина отправился за детским питанием. Остававшаяся в машине обвиняемая заснула и придавила собой ребёнка, перекрыв ему доступ кислорода. Когда женщину обнаружили в автомобиле сотрудники полиции, задержавшие тем временем её сожителя за кражу из магазина детской смеси, малыш уже не подавал признаков жизни.

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