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10.03.2017 10:58 Щёкинские химики внесли ряд предложений депутатам Виталий Моторин





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В начале 2000-х, когда предприятие переживало не лучшие времена, такое грандиозное строительство представить было невозможно. Тогда же руководство завода начало комплексную модернизацию. Строительство на территории и до сегодняшнего дня одного из самых современных в мире заводов по производству метанола мощностью 450 тысяч тонн в год фактически спасло предприятие. Создание новых производств, в том числе совмещенного комплекса метанола и аммиака, призвано обеспечить уже финансовую стабильность.



Как рассказал президент компании «Щёкиноазот» Борис Сокол, «в наших планах главный стратегический проект – строительство производства аммиака и карбамида. Закончив его, мы планируем выйти на трёхкратное увеличение по потреблению газа и на четырёхкратное – по объёму производства продукции».



882 миллиона долларов уже инвестировано в производства. Столь глобальным инвестициям нужна поддержка на законодательном уровне. Именно её на совещании специального совета обсудили муниципальные, областные и государственные парламентарии.



«Я уверена, что Первомайский, который является моногородом, получит дополнительные возможности для своего развития в социальной сфере», - считает депутат Государственной думы Наталия Пилюс.



Как рассказал председатель Тульской областной думы Сергей Харитонов, «принят закон о промышленной политике в Тульской области. Подобный имеют всего три региона в ЦФО. Готовится законопроект о специнвестиционных проектах. Думаю, что губернатор в апреле внесёт его. Это стратегическое направление».



Это, впрочем, тоже уже успели обсудить. Обеспечить налоговую поддержку не только новым компаниям, но и тем, кто регулярно обновляет свои производства - вот предложения химиков в новый законопроект.



Первомайский относится к числу так называемых моногородов - иначе говоря, населённых пунктов с крупным градообразующим предприятием. «Щёкиноазот» даёт до 70 процентов доходов в бюджет всего Щёкинского района. Очевидно, что от того, как развивается компания, зависят судьбы тысяч семей.В начале 2000-х, когда предприятие переживало не лучшие времена, такое грандиозное строительство представить было невозможно. Тогда же руководство завода начало комплексную модернизацию. Строительство на территории и до сегодняшнего дня одного из самых современных в мире заводов по производству метанола мощностью 450 тысяч тонн в год фактически спасло предприятие. Создание новых производств, в том числе совмещенного комплекса метанола и аммиака, призвано обеспечить уже финансовую стабильность.Как рассказал президент компании «Щёкиноазот» Борис Сокол, «в наших планах главный стратегический проект – строительство производства аммиака и карбамида. Закончив его, мы планируем выйти на трёхкратное увеличение по потреблению газа и на четырёхкратное – по объёму производства продукции».882 миллиона долларов уже инвестировано в производства. Столь глобальным инвестициям нужна поддержка на законодательном уровне. Именно её на совещании специального совета обсудили муниципальные, областные и государственные парламентарии.«Я уверена, что Первомайский, который является моногородом, получит дополнительные возможности для своего развития в социальной сфере», - считает депутат Государственной думы Наталия Пилюс.Как рассказал председатель Тульской областной думы Сергей Харитонов, «принят закон о промышленной политике в Тульской области. Подобный имеют всего три региона в ЦФО. Готовится законопроект о специнвестиционных проектах. Думаю, что губернатор в апреле внесёт его. Это стратегическое направление».Это, впрочем, тоже уже успели обсудить. Обеспечить налоговую поддержку не только новым компаниям, но и тем, кто регулярно обновляет свои производства - вот предложения химиков в новый законопроект.





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