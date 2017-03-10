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НОВОСТИ | Общество



10.03.2017 09:59 Некоторым тулякам удалось снизить кадастровую стоимость недвижимости
Татьяна Смирнова

Некоторым тулякам удалось снизить кадастровую стоимость недвижимости

| фото |
Всего за год увеличился почти в четыре раза! Только речь не о размере участка оптовой базы, работающей на улице Чмутова в Туле не один десяток лет. На столько возросла кадастровая стоимость земли, а соответственно и налог. Такая математика шла вразрез с подсчетами владельцев земли.

Как рассказал совладелец оптовой базы Андрей Кульков, «пришлось изначально обратиться к независимому оценщику, который подтвердил мои сомнения, составил новую оценку. Мы удовлетворены решением комиссии, и земельный налог будет уменьшен в связи с уменьшением кадастровой стоимости земли».

Последовать примеру предпринимателя могут многие. Для начала необходимо узнать кадастровую стоимость недвижимости. Сделать это можно двумя способами – напрямую на сайте Росреестра или же запросить выписку из ЕГРН о кадастровой стоимости. Нашли несоответствие – начинайте решительные действия.

По словам начальника отдела Управления Росреестра по Тульской области Татьяны Чернышёвой, «нужно обратиться в Управление Росрестра по Тульской области, которое представит разъяснения, либо в министерство имущественных и земельных отношений по Тульской области. Если это техническая ошибка, то процедура ее исправления установлена действующим законодательством. Если гражданин не согласен с величиной кадастровой стоимости, он может ее оспорить, обратившись в суд или комиссию по рассмотрению споров при Управлении Росреестра региона».

Только за два прошедших месяца 2017 года в комиссию Росреестра подано 35 заявлений, из них пятая часть рассмотрена в пользу обратившихся. В их числе и наш герой, вовремя заметивший значительное повышение кадастровой стоимости своего земельного участка.

Согласны вы с кадастровой оценкой своей недвижимости или нет – в любом случае налог рассчитают, и его придется платить. А кошелек, как известно, не резиновый. Поэтому позаботиться о семейном бюджете лучше уже сейчас, чтобы осенью не удивляться цифрам в квитанциях.
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