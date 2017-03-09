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09.03.2017 18:27 Тульские студенты харизмой и смекалкой подняли престиж рабочих профессий Вести-Тула





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Среди номинаций конкурса: «Реклама – презентация профессии», «Социальный проект», «Арт-профи плакат». Сегодня в Тульской области были определены победители в семи номинациях. Тем, кто занял первые места, предстоит пройти заочный этап всероссийского конкурса, на котором местное жюри определит, кто будет представлять наш регион на финальном этапе.



«В прошлом году мы стали абсолютными победителями и привезли из Анапы Гран-при этого конкурса», - рассказала директор молодёжного центра «Родина» Юлия Королёва.



Повара-атаманы, столяры с прекрасным вокалом, танцующие парикмахеры – сегодня тульские студенты выступили на сцене молодежного центра «Родина». Там состоялся региональный этап всероссийского конкурса «Арт-Профи форум». Команды, представленные образовательными учреждениями Тульской области, поднимали престиж рабочих профессий и специальностей при помощи своей харизмы и смекалки. Всего в этом году - более двухсот участников.Среди номинаций конкурса: «Реклама – презентация профессии», «Социальный проект», «Арт-профи плакат». Сегодня в Тульской области были определены победители в семи номинациях. Тем, кто занял первые места, предстоит пройти заочный этап всероссийского конкурса, на котором местное жюри определит, кто будет представлять наш регион на финальном этапе.«В прошлом году мы стали абсолютными победителями и привезли из Анапы Гран-при этого конкурса», - рассказала директор молодёжного центра «Родина» Юлия Королёва.





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