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09.03.2017 16:38 В Узловой начали расти многоэтажки для переселенцев из бараков Вести-Тула





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До 1 августа 2017 года будет построено 575 квартир, в общей сложности порядка 24 тысяч квадратных метров жилья. Как сообщила первый заместитель главы администрации Узловского района Ольга Белёвцева, «три муниципальных образования «Каменецкое», «Шахтёрское» и «Город Узловая» будут переселять в этот жилищный фонд более 1300 человек».



Жители полуразрушенных стареньких бараков в Узловой уже с предвкушением заглядываются на восемь многоэтажек, которые растут на глазах - в городе взялись за реализацию программы по переселению из аварийного и ветхого жилья.До 1 августа 2017 года будет построено 575 квартир, в общей сложности порядка 24 тысяч квадратных метров жилья. Как сообщила первый заместитель главы администрации Узловского района Ольга Белёвцева, «три муниципальных образования «Каменецкое», «Шахтёрское» и «Город Узловая» будут переселять в этот жилищный фонд более 1300 человек».







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