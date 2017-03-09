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09.03.2017 16:07 Стали известны доходы Тульской области от использования земель Вести-Тула





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Министр имущественных и земельных отношений Тульской области Михаил Пантелеев сообщил, что «в бюджет муниципального образования «Город Тула» поступил 771 миллион, а в бюджет области – почти 75 миллионов, из них от приватизации государственного имущества 30 миллионов рублей. С учетом периодичности проведения кадастровой оценки на территории области проведены работы в отношении 1 миллиона 366 тысяч объектов капитального строительства и 829 тысяч земельных участков в составе четырёх категорий земель».



Итоги своей деятельности за 2016 год сегодня подвели в министерстве имущественных и земельных отношений Тульской области. На пресс- конференции профильный министр рассказал о том, какие доходы поступили в казну областного центра и региона в целом от использования земель и объектов недвижимости.Министр имущественных и земельных отношений Тульской области Михаил Пантелеев сообщил, что «в бюджет муниципального образования «Город Тула» поступил 771 миллион, а в бюджет области – почти 75 миллионов, из них от приватизации государственного имущества 30 миллионов рублей. С учетом периодичности проведения кадастровой оценки на территории области проведены работы в отношении 1 миллиона 366 тысяч объектов капитального строительства и 829 тысяч земельных участков в составе четырёх категорий земель».





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