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09.03.2017 15:30 В Курской области на птицефабрике погиб главный инженер из Новомосковска Вести-Тула





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Трагедия случилась из-за отсоединения гидравлического шланга от насоса высокого давления, в результате чего 51-летний главный инженер новомосковской организации скончался на месте, а его 39-летний коллега в тяжёлом состоянии был доставлен в Горшеченскую районную больницу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.



Главный инженер одного из предприятий Новомосковска погиб в Курской области. Ещё один наш земляк получил серьёзные травмы. Об этом сообщает следственное управление Курского региона. По имеющимся данным, ЧП произошло при демонстрации нового оборудования на птицефабрике в Горшеченском районе.Трагедия случилась из-за отсоединения гидравлического шланга от насоса высокого давления, в результате чего 51-летний главный инженер новомосковской организации скончался на месте, а его 39-летний коллега в тяжёлом состоянии был доставлен в Горшеченскую районную больницу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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