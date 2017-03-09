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09.03.2017 15:00 Тульские ортопеды предупредили об опасностях современной обуви София Гафарова





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Как говорит врач-ортопед Лидия Моськина, «обычная высота полтора-два сантиметра для девочки 13 лет, нежелателен высокий каблук – три-четыре сантиметра. Каблук должен быть широким. Для каких-то особых мероприятий можно надеть высокий каблук, но не больше пяти сантиметров». Каблуки – это полбеды. Ортопеды, педиатры и дерматологи бьют тревогу: из-за современной обувной моды мы можем получить целое покалеченное поколение.



Кеды, вэны провоцируют смещение суставов. Главная их опасность в плоской резиновой подошве. В такой обуви отсутствует амортизация при ударе пятки о землю. И при каждом шаге скелет травмируется. Плюс стопа деформируется из-за неправильного распределения веса тела. В результате этого могут сместиться коленный и бедренные суставы, страдает также поясница и весь позвоночник.



Балетки и вовсе врачи называют врагом номер один. К плоской подошве добавляются еще недостатки. Например, большинство балеток держатся не на всей ноге, а фактически только на пальчиках. Они либо напрягаются, либо вырабатывается шаркающая походка. Результат — деформация пальцев и суставов, костные мозоли, боли в коленях. «Остроносые балетки формируют поперечное плоскостопие у ребёнка, потом у взрослых начинает выступать косточка», - рассказала ортопед Лидия Моськин.



И, наконец, платформа. Подруга варикоза и артроза. Здесь нарушается кровообращение. Сейчас многие скажут, что к кроссовкам не придерешься. И здесь есть нюансы: плохая вентиляция.



Надеюсь, доводы убедительные. Мода нынче для молодежи вредная. Если уж неймется, можно использовать ортопедические стельки. Но лучше найти компромисс. Сегодня ассортимент позволяет найти красивую и правильную обувь.



Ношение обуви на высоком каблуке для всех предполагает нешуточную нагрузку на ступни и позвоночник. А для хрупкого организма и подавно. На шпильках можно дойти до остеоартроза - заболевания суставов. Ну как же девушке без каблуков?Как говорит врач-ортопед Лидия Моськина, «обычная высота полтора-два сантиметра для девочки 13 лет, нежелателен высокий каблук – три-четыре сантиметра. Каблук должен быть широким. Для каких-то особых мероприятий можно надеть высокий каблук, но не больше пяти сантиметров». Каблуки – это полбеды. Ортопеды, педиатры и дерматологи бьют тревогу: из-за современной обувной моды мы можем получить целое покалеченное поколение.Кеды, вэны провоцируют смещение суставов. Главная их опасность в плоской резиновой подошве. В такой обуви отсутствует амортизация при ударе пятки о землю. И при каждом шаге скелет травмируется. Плюс стопа деформируется из-за неправильного распределения веса тела. В результате этого могут сместиться коленный и бедренные суставы, страдает также поясница и весь позвоночник.Балетки и вовсе врачи называют врагом номер один. К плоской подошве добавляются еще недостатки. Например, большинство балеток держатся не на всей ноге, а фактически только на пальчиках. Они либо напрягаются, либо вырабатывается шаркающая походка. Результат — деформация пальцев и суставов, костные мозоли, боли в коленях. «Остроносые балетки формируют поперечное плоскостопие у ребёнка, потом у взрослых начинает выступать косточка», - рассказала ортопед Лидия Моськин.И, наконец, платформа. Подруга варикоза и артроза. Здесь нарушается кровообращение. Сейчас многие скажут, что к кроссовкам не придерешься. И здесь есть нюансы: плохая вентиляция.Надеюсь, доводы убедительные. Мода нынче для молодежи вредная. Если уж неймется, можно использовать ортопедические стельки. Но лучше найти компромисс. Сегодня ассортимент позволяет найти красивую и правильную обувь.





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