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НОВОСТИ | Общество



09.03.2017 12:49 В музее Демидовых фотовыставку посвятили роковой красавице Авроре Шернваль
Вести-Тула

В музее Демидовых фотовыставку посвятили роковой красавице Авроре Шернваль

| фото |
Женщина, покорившая своей красотой весь род Демидовых, воспетая поэтами и художниками, оставившая о себе память благодаря своей щедрости. В историко-мемориальном музее Демидовых в канун Международного женского дня открылась фотовыставка, посвященная Авроре Карловне Шернваль. Она была необыкновенно приветлива, дарила бедным невестам приданное.

По ее инициативе на Урале были построены богадельня, родильный дом, несколько школ и детский приют. Притом Аврору Карловну вполне можно назвать роковой красавицей. Ведь она пережила своих мужей: первого – губернатора Курской губернии Павла Николаевича Демидова и второго – Андрея Николаевича Карамзина, сына российского историка и литератора.

Как рассказала экскурсовод историко-мемориального музея Демидовых Галина Касатикова, «Аврора Карловна Демидова признана одной из самых красивых женщин своего времени. Она неоднократно появлялась на полотнах российских и европейских художников».
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