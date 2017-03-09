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09.03.2017 12:40 Жители дома на улице Смидович решат, нужна ли им надстройка Вести-Тула





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Таким образом городские власти хотят начать реконструкцию старого жилья по примеру Москвы, где реализуется программа комплексной реконструкции домов массовой застройки («хрущевок» и «сталинок»). В Туле первой подобной ласточкой может стать инвестпроект по реконструкции дома на Смидович, где два подъезда из четырех - аварийные.



«Выдержит ли дом надстройку в виде пяти дополнительных этажей или нужно ограничиться одним, двумя, тремя этажами – об этом скажут проектировщики, - сказал заместитель главы администрации Тулы Роман Мурзин. - По результатам реконструкции планируется увеличение площади домовладений за счёт зимних садов, эркеров, пристройки».



Суждено ли проекту воплотиться в жизнь, решат жители 17 марта на общедомовом собрании. Власти, в свою очередь, предлагают еще один выход. По словам Мурзина, можно «обратиться в администрацию Тулы за признанием дома аварийным, но все 48 квартир находятся в частной собственности, поэтому обязанности предоставить благоустроенное жилье взамен существующего у администрации Тулы нет и не появится. Здесь речь пойдет о финансовой компенсации в соответствии с физическим состоянием дома».



Реконструировать нельзя снести. Где поставить запятую, решат сами жители. Сейчас судьба дома номер шесть по улице Смидович в Туле активно обсуждается. Большой резонанс вызвала новость о том, что к четырехэтажке надстроят несколько этажей, плюс увеличат площадь уже имеющихся квартир.Таким образом городские власти хотят начать реконструкцию старого жилья по примеру Москвы, где реализуется программа комплексной реконструкции домов массовой застройки («хрущевок» и «сталинок»). В Туле первой подобной ласточкой может стать инвестпроект по реконструкции дома на Смидович, где два подъезда из четырех - аварийные.«Выдержит ли дом надстройку в виде пяти дополнительных этажей или нужно ограничиться одним, двумя, тремя этажами – об этом скажут проектировщики, - сказал заместитель главы администрации Тулы Роман Мурзин. - По результатам реконструкции планируется увеличение площади домовладений за счёт зимних садов, эркеров, пристройки».Суждено ли проекту воплотиться в жизнь, решат жители 17 марта на общедомовом собрании. Власти, в свою очередь, предлагают еще один выход. По словам Мурзина, можно «обратиться в администрацию Тулы за признанием дома аварийным, но все 48 квартир находятся в частной собственности, поэтому обязанности предоставить благоустроенное жилье взамен существующего у администрации Тулы нет и не появится. Здесь речь пойдет о финансовой компенсации в соответствии с физическим состоянием дома».





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