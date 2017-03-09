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|09.03.2017 12:40 Жители дома на улице Смидович решат, нужна ли им надстройка
|Вести-Тула
Реконструировать нельзя снести. Где поставить запятую, решат сами жители. Сейчас судьба дома номер шесть по улице Смидович в Туле активно обсуждается. Большой резонанс вызвала новость о том, что к четырехэтажке надстроят несколько этажей, плюс увеличат площадь уже имеющихся квартир.
Таким образом городские власти хотят начать реконструкцию старого жилья по примеру Москвы, где реализуется программа комплексной реконструкции домов массовой застройки («хрущевок» и «сталинок»). В Туле первой подобной ласточкой может стать инвестпроект по реконструкции дома на Смидович, где два подъезда из четырех - аварийные.
«Выдержит ли дом надстройку в виде пяти дополнительных этажей или нужно ограничиться одним, двумя, тремя этажами – об этом скажут проектировщики, - сказал заместитель главы администрации Тулы Роман Мурзин. - По результатам реконструкции планируется увеличение площади домовладений за счёт зимних садов, эркеров, пристройки».
Суждено ли проекту воплотиться в жизнь, решат жители 17 марта на общедомовом собрании. Власти, в свою очередь, предлагают еще один выход. По словам Мурзина, можно «обратиться в администрацию Тулы за признанием дома аварийным, но все 48 квартир находятся в частной собственности, поэтому обязанности предоставить благоустроенное жилье взамен существующего у администрации Тулы нет и не появится. Здесь речь пойдет о финансовой компенсации в соответствии с физическим состоянием дома».
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