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09.03.2017 11:40 Ректору новомосковского вуза сменили условный срок на реальный
Вести-Тула

Ректору новомосковского вуза сменили условный срок на реальный

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Лишение свободы на 4 года в колонии-поселении и штраф полмиллиона рублей - таково наказание для бывшего ректора Новомосковского института повышения квалификации руководящих работников и специалистов химической промышленности Владимира Никулина после рассмотрения апелляционных жалоб в феврале 2017 года. Ранее, в августе 2016-го, Никулина приговорили к семи годам лишения свободы условно и штрафу в таком же размере.

Следствием установлено, что бывший ректор с 2009 по 2011 год издал ряд приказов о собственном премировании. Незаконно из внебюджетных средств института он получил более 16,5 млн. рублей. Кроме того, по распоряжению Никулина на основании заключенных договоров дарения были незаконно выплачены денежные средства в размере более 4 млн. рублей. Уголовное дело в отношении Никулина расследовано по материалам УФСБ России по Тульской области.
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