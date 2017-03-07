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НОВОСТИ | Общество



07.03.2017 19:25 Тулякам предлагают купить букеты без цветов
София Гафарова

Тулякам предлагают купить букеты без цветов

| фото |
Праздничная наценка на цветы к 8 Марта составляет не менее 30%. Лидер продаж – тюльпан, в среднем, стоит 50 рублей, еще вчера был рублей по 30-40. Мимоза и розы подорожали со 100 до 140 рублей и выше. Собери в букет – обойдется не меньше чем в полтысячи.

Но есть достойная конкуренция цветочному букету. Тренд сезона – букет из фруктов и овощей. Оригинально, аппетитно, полезно. Составить можно, исходя из вкусовых предпочтений дамы. Цитрусовые в разрезе смотрятся интереснее плюс придают аромат букету. Беспроигрышный вариант - наливные яблочки.

Еще женщинам нравятся сладости, поэтому букет из конфет убьет сразу двух зайцев. Подарок изысканный, с любимым ароматом ванили, шоколада, корицы. И, как известно, таящий в себе гормон счастья.

Чем можно порадовать юную леди и не только - это букетом из игрушек. Наполнить милый и очаровательный подарок любыми зверюшками и героями, атласными цветами, бусинами, лентами. Все, что любят истинные принцессы. А точно создаст праздничное настроение в любом возрасте и заставит улыбнуться самого угрюмого человека букет из шариков. Модно дарить букеты из чая, кофе, даже из носков.

Что касается стоимости, то что вкусный, что веселый букет вам обойдется от 500 рублей. Как всегда, все зависит от наполняемости и объема. Почти равноценно цветам. Но такой букет радовать-то будет дольше. Ему не нужно создавать особые условия. И он продержится, пока кто-нибудь не соблазнится его съесть или поиграть.














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