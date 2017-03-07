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НОВОСТИ | Общество



07.03.2017 19:08 На празднике в Тульской филармонии встретились более 500 женщин
Вести-Тула

На празднике в Тульской филармонии встретились более 500 женщин

| фото |
Более полутысячи представительниц прекрасного пола сегодня собрались в Тульской филармонии, чтобы торжественно отметить Международный женский день. Перед началом концерта каждая дама получила цветы. Уже в зрительном зале они смогли перенестись во времена становления Великой Российской империи, насладиться оперной музыкой, познакомиться с биографией выдающихся женщин, прославивших наш край.

Приехал поздравить виновниц торжества губернатор Тульской области Алексей Дюмин: «Вы даёте начало новой жизни, растите детей, учите их чуткости, доброте, уважению к старшим. Сегодня в Тульской области много состоявшихся женщин в образовании, медицине, вы достигаете высот на управленческих постах. Мы вас любим, мы вас уважаем, мы вами гордимся».

На главный концерт области по случаю 8 марта собрались медработники, библиотекари, учителя - представители разных профессий. Среди приглашенных - главный зоотехник тульской птицефабрики Валентина Белкина. В год здесь производят 165 миллионов штук яиц. Валентина Александровна посвятила своей профессии 37 лет и до сих пор продолжает трудиться.

Ее рабочий день начинается ранним утром, а заканчивается порой в ночные часы. О том, как выращивать птиц, следить за их здоровьем и получать с их помощью качественный продукт, Валентина Александровна, кажется, знает абсолютно всё.













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