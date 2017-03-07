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07.03.2017 18:04 Тульские спасатели вытащили из реки автомобиль с водителем "Вести-Тула"





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Сегодня все это оказалось плановым учением, в ходе которого специалисты в очередной раз отрабатывали навыки спасения людей в случае серьезного подтопления или паводка. Естественно, в начале при помощи альпинистов спасатели извлекли из машины водителя. А затем очередь дошла и до самого автомобиля, который был поднят при помощи автокрана.





Тульским спасателям сегодня пришлось стянуть к Зареченскому мосту пять единиц техники и пятьдесят сотрудников МЧС. И все это для того, чтобы извлечь из реки автомобиль и водителя.Сегодня все это оказалось плановым учением, в ходе которого специалисты в очередной раз отрабатывали навыки спасения людей в случае серьезного подтопления или паводка. Естественно, в начале при помощи альпинистов спасатели извлекли из машины водителя. А затем очередь дошла и до самого автомобиля, который был поднят при помощи автокрана.

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