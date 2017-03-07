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|07.03.2017 17:47 В Туле распустились подснежники
|Вести-Тула
Первые весенние цветы - подснежники - распустились накануне женского праздника. Виновником приятного сюрприза стала погода. Сейчас днем столбики термометров с легкостью поднимаются до плюс 8 градусов по Цельсию, а весеннее солнце балует своим теплом.
«Впервые зацвели к 8 марта, обычно позже, - рассказал туляк Виталий Горбунов. – Это крымские подснежники, собраны в районе Алушты, села Кутузовка, где я родился. Чуть позже расцветут местные подснежники, они гораздо крупнее крымских, но не дикие, а культурные».
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