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НОВОСТИ | Общество



07.03.2017 17:39 Жители Тульской области дозвонились до губернатора
"Вести-Тула"



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От 6 до 9 тысяч звонков ежедневно поступает в Контактный центр при правительстве Тульской области. И практически все вызовы социально ориентированы. За 2016 год центр принял более 1 миллиона 600 тысяч вызовов.


Сюда обращаются по разным вопросам, например, электронная запись к врачу, консультация по поводу услуг, оказываемых в МФЦ и прочее. И с какими только чаяниями и проблемами не обращаются жители Тульской области на телефон доверия губернатора.

И сегодня Алексей Дюмин лично побывал в контактном центре, а также ответил на несколько звонков. Так, житель Ясногорска попросил главу региона помочь в ремонте тротуаров и проезжей части по улице Заводской. Алексей Дюмин пообещал помочь в решении всех вопросов и взял обращения на личный контроль.


Сотрудницы контактного центра обратились с губернатору с просьбой увеличить штат, так как вызовов поступает очень много и в новых людях есть потребность. Алексей Дюмин пообещал не только решить кадровый вопрос, но и улучшить условия труда.

Также губернатор поздравил персонал с наступающим Международным женским днем. «Вы являетесь связующим звеном между жителями региона и правительством Тульской области. Каждый звонок - это крик о помощи, и вы эту помощь оказываете правильными и нужными действиями. Без вас нам не обойтись», - отметил губернатор.

После посещения контактного центра Алексей Дюмин провел экстренное совещание с министрами, на котором обсуждались жалобы жителей.
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