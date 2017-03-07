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07.03.2017 17:21 Центральный парк Тулы приглашает отметить 8 Марта вместе Вести-Тула





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В 14 часов детские творческие коллективы Тулы ждут всех на концерт «Любимым и родным!». И на этом праздничная программа в Центральном парке не заканчивается. Как рассказала специалист по связям с общественностью ГУ ТО «Тульские парки» Варвара Трунова, «отдельное внимание хочется уделить концерту, подготовленному Благотворительным союзом артистов. Планируется, что выступят самые яркие и интересные люди Тулы».



Центральный парк имени П. П. Белоусова приглашает 8 марта 2017 года в половине второго на мастер-класс по изготовлению открыток и других приятных мелочей к празднику. Часом раньше, в 12.30, на эстраде развернется театрализованное представление «Клоунесса Анфиска поздравляет с женским днём!».В 14 часов детские творческие коллективы Тулы ждут всех на концерт «Любимым и родным!». И на этом праздничная программа в Центральном парке не заканчивается. Как рассказала специалист по связям с общественностью ГУ ТО «Тульские парки» Варвара Трунова, «отдельное внимание хочется уделить концерту, подготовленному Благотворительным союзом артистов. Планируется, что выступят самые яркие и интересные люди Тулы».







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