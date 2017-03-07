НОВОСТИ | Общество







07.03.2017 17:08 Утверждено расписание проведения ЕГЭ Вести-Тула





| фото |



ОГЭ для выпускников 9-х классов также пройдет в три этапа: с 20 апреля по 6 мая, с 26 мая по 29 июня и дополнительный (сентябрьский) – с 5 по 22 сентября. Как и в прошлом году, в расписании наряду с резервными днями для проведения экзаменов по отдельным учебным предметам предусмотрен дополнительный резервный день для экзаменов по всем предметам.



Утверждено расписание проведения единого государственного экзамена, государственного выпускного экзамена и основного государственного экзамена в 2017 году. Все три будут проведены в три этапа: досрочный, основной и дополнительный (сентябрьский). Досрочный этап установлен для ЕГЭ с 23 марта по 14 апреля, основной – с 29 мая по 1 июля. Начнутся тот и другой с экзаменов по географии и информатике и ИКТ.ОГЭ для выпускников 9-х классов также пройдет в три этапа: с 20 апреля по 6 мая, с 26 мая по 29 июня и дополнительный (сентябрьский) – с 5 по 22 сентября. Как и в прошлом году, в расписании наряду с резервными днями для проведения экзаменов по отдельным учебным предметам предусмотрен дополнительный резервный день для экзаменов по всем предметам.

Читать @gtrktula

















