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НОВОСТИ | Общество



07.03.2017 17:08 Утверждено расписание проведения ЕГЭ
Вести-Тула

Утверждено расписание проведения ЕГЭ

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Утверждено расписание проведения единого государственного экзамена, государственного выпускного экзамена и основного государственного экзамена в 2017 году. Все три будут проведены в три этапа: досрочный, основной и дополнительный (сентябрьский). Досрочный этап установлен для ЕГЭ с 23 марта по 14 апреля, основной – с 29 мая по 1 июля. Начнутся тот и другой с экзаменов по географии и информатике и ИКТ.

ОГЭ для выпускников 9-х классов также пройдет в три этапа: с 20 апреля по 6 мая, с 26 мая по 29 июня и дополнительный (сентябрьский) – с 5 по 22 сентября. Как и в прошлом году, в расписании наряду с резервными днями для проведения экзаменов по отдельным учебным предметам предусмотрен дополнительный резервный день для экзаменов по всем предметам.
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