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07.03.2017 14:06 Жителям России хорошо известны тульские бренды "Вести-Тула"





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«Тульский пряник стал безусловным лидером. Также в рейтинг попал еще один гастрономический бренд – белевская пастила. Впервые оценивались народные художественные промыслы. Тульский самовар, смог обойти по известности все российские промыслы. Также в рейтинг попала тульская гармонь. Что касается туристических маршрутов, то на 15 месте оказался маршрут «Русские усадьбы Тульской области», - говорит министр культуры региона Татьяна Рыбкина.



Тула в национальном рейтинге туристических брендов российских регионов. В опросе приняли участие более тысячи жителей страны. Задавалось три вопроса, на которые необходимо было ответить «да» или «нет». Известен ли вам бренд лично? Ассоциируется ли бренд с данным регионом? Хотелось бы вам посетить этот регион? По результатам опроса, тульский пряник занял седьмое место в ТОП-100. Всего же в него вошло пять брендов Тульской области.«Тульский пряник стал безусловным лидером. Также в рейтинг попал еще один гастрономический бренд – белевская пастила. Впервые оценивались народные художественные промыслы. Тульский самовар, смог обойти по известности все российские промыслы. Также в рейтинг попала тульская гармонь. Что касается туристических маршрутов, то на 15 месте оказался маршрут «Русские усадьбы Тульской области», - говорит министр культуры региона Татьяна Рыбкина.











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