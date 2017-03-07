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НОВОСТИ | Общество



07.03.2017 13:52 Тульские музеи подготовили на праздник насыщенную программу
"Вести-Тула"



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Для тех, кто решил отметить Международный женский день активно, не ограничиваясь букетом цветов и праздничным столом, в музеях Тулы подготовлена насыщенная программа. Завтра в 12 и 14 часов музейный комплекс «Куликово поле» предлагает экскурс в царство женщин эпохи Куликовской битвы.

В музее «Тульские древности» в 13 и 14 часов посетителей ждет мастер-класс по изготовлению лубочного оттиска и праздничной открытки с птицей Гамаюн.

Здесь же, 8 марта, можно будет поработать с глиной-синикой и расписать петушка в традиционном стиле филимоновской игрушки. А еще побывать на тульском чаепитии – с травяными чаями, познакомиться с кухней Куликова поля. В общем, совместить полезное с приятным.
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