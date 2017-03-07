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НОВОСТИ | Общество



07.03.2017 13:36 В Новомосковске в преддверии 8 марта после ремонта открыли родильное отделение
"Вести-Тула"



| фото |
В Новомосковске после ремонта открылось родильное отделение филиала городской больницы. Затронула реконструкция, правда, пока лишь часть отделения - третий этаж, где находятся пациентки после родов. Здесь мам учат держать кроху, кормить и пеленать.

Полностью обновлены 18 палат для 30 женщин и 30 малышей, смотровая, прививочная, санитарные комнаты - здесь проходил капитальный ремонт, менялась электрика, сантехника, система водоснабжения, двери и окна. Площадь работ порядка 850 квадратных метров. Теперь здесь светло и тепло - на ремонт потрачено более 9 миллионов рублей.

«По плану ремонт должны были завершить в августе 2016 года. Но подрядчик оказался недобросовестным, поэтому произошла задержка. Теперь все позади, ремонт сделан качественно. Созданы комфортные условия для рожениц. Это отличный подарок к 8 марта», - говорит главный врач Новомосковской городской клинической больницы Игорь Наумов.
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