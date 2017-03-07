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07.03.2017 13:16 Жители двух тульских деревень не хотят жить рядом с новым карьером Алексей Еремин





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Всего за несколько лет работы существующих карьеров единственную дорогу к населённым пунктам разбили бульдозеры и грузовики, вывозящие песок и щебень, и по ней же ежедневно ездит школьный автобус. Транспортную артерию обещали отремонтировать уже в этом году, причём с привлечением средств добытчика, но люди в помощь предпринимателя верят с трудом.



Когда только начинали разрабатывать карьер, между предпринимателями и жителями деревень был заключен договор о том, что населенные пункты будут газифицированы. Бизнес уже приносит неплохой и стабильный доход, а газа в деревнях как не было, так и нет.





Жители деревень написали коллективное обращение к губернатору, которое было рассмотрено им на заседании регионально правительства. По словам министра экологии и природных ресурсов Тульской области Юрия Панфилова, «…до того момента, как не будет урегулирован вопрос с жителями, пока не будет точной уверенности, что не будет нарушения чьих либо прав, лицензия на разработку карьера не будет выдана. Этот вопрос держится на контроле».



Будет решён и дорожный вопрос. Капитально полотно отремонтируют уже в этом году - в первую очередь. «Необходимо эту дорогу привести в порядок к новому учебному году. По ней курсирует школьный автобус, перевозящий около шестидесяти детей», - подчеркнул губернатор Тульской области Алексей Дюмин.



«Участок раздора» относится к землям сельскохозназначения, но не используется почти десять лет. На сегодняшний день и геологоразведка здесь остановлена.





Селяне, доведённые до отчаяния, готовы живой цепью останавливать большегрузы идущие на карьеры. В этом районе четыре разработки уже есть, теперь может появиться новая, которую также планируют разместить рядом с деревнями Опочня и Михино. Её использование пока только в планах, но жители уже бьют тревогу. «Вокруг Опочни есть каменные холмы. Если начнется разработка этих ресурсов, то деревня прекратит свое существование. Жить среди карьеров – невозможно», - возмущается местный житель Геннадий Шишков.Всего за несколько лет работы существующих карьеров единственную дорогу к населённым пунктам разбили бульдозеры и грузовики, вывозящие песок и щебень, и по ней же ежедневно ездит школьный автобус. Транспортную артерию обещали отремонтировать уже в этом году, причём с привлечением средств добытчика, но люди в помощь предпринимателя верят с трудом.Когда только начинали разрабатывать карьер, между предпринимателями и жителями деревень был заключен договор о том, что населенные пункты будут газифицированы. Бизнес уже приносит неплохой и стабильный доход, а газа в деревнях как не было, так и нет.Жители деревень написали коллективное обращение к губернатору, которое было рассмотрено им на заседании регионально правительства. По словам министра экологии и природных ресурсов Тульской области Юрия Панфилова, «…до того момента, как не будет урегулирован вопрос с жителями, пока не будет точной уверенности, что не будет нарушения чьих либо прав, лицензия на разработку карьера не будет выдана. Этот вопрос держится на контроле».Будет решён и дорожный вопрос. Капитально полотно отремонтируют уже в этом году - в первую очередь. «Необходимо эту дорогу привести в порядок к новому учебному году. По ней курсирует школьный автобус, перевозящий около шестидесяти детей», - подчеркнул губернатор Тульской области Алексей Дюмин.«Участок раздора» относится к землям сельскохозназначения, но не используется почти десять лет. На сегодняшний день и геологоразведка здесь остановлена.











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