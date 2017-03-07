НОВОСТИ | Общество







07.03.2017 10:26 Решение заокских депутатов отменил Тульский областной суд "Вести-Тула"





| фото |



Скандал разгорелся прошлым летом, когда в интернете появились объявления о продаже участков вблизи усадьбы. Наша съемочная группа снимала сюжет на эту тему. В свою очередь прокуратура провела проверку. И вот теперь суд признал незаконным решение местных депутатов о переводе земель из одной категории в другую.





Тульский областной суд отменил решение заокских депутатов о включении земель села Дворяниново музея усадьбы Болотова в зону застройки.Скандал разгорелся прошлым летом, когда в интернете появились объявления о продаже участков вблизи усадьбы. Наша съемочная группа снимала сюжет на эту тему. В свою очередь прокуратура провела проверку. И вот теперь суд признал незаконным решение местных депутатов о переводе земель из одной категории в другую.

Читать @gtrktula

















